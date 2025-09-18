Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе Газа

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 20:51
    Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе Газа

    В Рафахе на юге Газы в результате взрыва погибли командир роты в батальоне "Декель" (школа офицеров) и четверо курсантов.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Кроме того, трое получили ранения.

    "Инцидент произошел во время операции в районе Дженина города Рафах около 9:30 утра, когда бронированный бульдозер D9 расчищал дорогу, а за ним ехали два внедорожника Humvee", - сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Ведется расследование с целью выяснить, какой тип взрывчатого вещества был использован.

    Израиль сектор Газа ЦАХАЛ бомба
    Qəzza zolağında zabit məktəbinin komandiri və dörd kursantı həlak olub

    Последние новости

    21:34

    Санкции ООН против Ирана будут восстановлены

    В регионе
    21:15
    Фото

    В Nine Senses Art Center состоялась благотворительная выставка "Послы историй"

    Культура
    21:03
    Фото

    В Анкаре состоялось мероприятие под названием "Кавказская исламская армия и Энвер-паша"

    Внешняя политика
    20:51

    Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе Газа

    Другие страны
    20:48

    Женщина, применявшая насилие к ребенку в прямом эфире в соцсети, привлечена к ответственности

    Происшествия
    20:38
    Фото

    Состоялась литературно-художественная программа, посвященная 140-летию Узеира Гаджибейли

    Культура
    20:23

    Во Франции арестованы свыше 180 протестующих - ОБНОВЛЕНО-8

    Другие страны
    20:21

    Азербайджан обсудил с ЕС финансирование транспорта

    Бизнес
    20:07

    НАТО: Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину

    В регионе
    Лента новостей