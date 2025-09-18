Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе Газа
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 20:51
В Рафахе на юге Газы в результате взрыва погибли командир роты в батальоне "Декель" (школа офицеров) и четверо курсантов.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Кроме того, трое получили ранения.
"Инцидент произошел во время операции в районе Дженина города Рафах около 9:30 утра, когда бронированный бульдозер D9 расчищал дорогу, а за ним ехали два внедорожника Humvee", - сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ведется расследование с целью выяснить, какой тип взрывчатого вещества был использован.
