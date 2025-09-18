Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе Газа

В Рафахе на юге Газы в результате взрыва погибли командир роты в батальоне "Декель" (школа офицеров) и четверо курсантов.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Кроме того, трое получили ранения.

"Инцидент произошел во время операции в районе Дженина города Рафах около 9:30 утра, когда бронированный бульдозер D9 расчищал дорогу, а за ним ехали два внедорожника Humvee", - сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ведется расследование с целью выяснить, какой тип взрывчатого вещества был использован.