İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Qəzza zolağında zabit məktəbinin komandiri və dörd kursantı həlak olub

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 21:07
    Qəzza zolağında zabit məktəbinin komandiri və dörd kursantı həlak olub

    Qəzzanın cənubundakı Rəfahda partlayış nəticəsində "Dekel" batalyonunda (zabitlər məktəbi) bir komandir və dörd kursant həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Daha üç nəfər isə yaralanıb.

    "Hadisə səhər saat 9:30 radələrində Rəfahın Cenin bölgəsində əməliyyat zamanı, zirehli D9 buldozeri və onun ardınca iki "Humvee" yolu təmizləyərkən baş verib", - İsrail Müdafiə Ordusu bildirib.

    İstifadə olunan partlayıcının növünün müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma aparılır.

    Qəzza zolağı
    Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе Газа

    Son xəbərlər

    21:33
    Foto

    Vyanada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyi və Milli Musiqi Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:28
    Foto

    Fransada etirazlar davam edir, saxlanılanların və xəsarət alanların sayı artır - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    21:20

    BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları ay sonuna qədər yenidən tətbiq olunacaq

    Region
    21:07

    Moskvada bomba təhlükəsi səbəbindən ticarət mərkəzindən 400 nəfər təxliyə olunub

    Region
    21:07

    Qəzza zolağında zabit məktəbinin komandiri və dörd kursantı həlak olub

    Digər ölkələr
    20:42

    Fransada 180-dən çox etirazçı həbs edilib - YENİLƏNİB-8

    Digər ölkələr
    20:38

    Orta Dəhliz ölkələrinə terminalların tikintisinə və idarə olunmasına birgə sərmayə qoymaq təklif edilir

    İnfrastruktur
    20:31
    Foto

    Ankarada "Qafqaz İslam Ordusu və Ənvər Paşa" adlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    20:27

    NATO: PURL proqramı çərçivəsində ilk Amerika silahları artıq Ukraynadadır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti