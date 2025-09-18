Qəzza zolağında zabit məktəbinin komandiri və dörd kursantı həlak olub
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 21:07
Qəzzanın cənubundakı Rəfahda partlayış nəticəsində "Dekel" batalyonunda (zabitlər məktəbi) bir komandir və dörd kursant həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
Daha üç nəfər isə yaralanıb.
"Hadisə səhər saat 9:30 radələrində Rəfahın Cenin bölgəsində əməliyyat zamanı, zirehli D9 buldozeri və onun ardınca iki "Humvee" yolu təmizləyərkən baş verib", - İsrail Müdafiə Ordusu bildirib.
İstifadə olunan partlayıcının növünün müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma aparılır.
