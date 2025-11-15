Колумбия закупает у Швеции 17 истребителей Gripen на $4,4 млрд
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 07:19
Колумбия и Швеция заключили соглашение, по которому южноамериканская республика приобретет 17 истребителей Gripen компании Saab за более чем $4,4 млрд.
Как передает Report, об этом заявил президент страны Густаво Петро.
"Контракт на сумму 16,5 трлн колумбийских песо (более $4,4 млрд - ред.) между Министерством обороны Колумбии и шведской компанией Saab находится на стадии заключения. По его условиям будет поставлено 17 новых самолетов Gripen", - отметил Петро.
Колумбия закупила Gripen для замены израильских истребителей Kfir, которые страна приобрела более 35 лет назад. Обслуживание 22 устаревших самолетов осложнялось также тем, что Богота разорвала дипломатические отношения с Израилем в мае 2024 года из-за военной операции в секторе Газа.
