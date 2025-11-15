Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Колумбия закупает у Швеции 17 истребителей Gripen на $4,4 млрд

    • 15 ноября, 2025
    • 07:19
    Колумбия закупает у Швеции 17 истребителей Gripen на $4,4 млрд

    Колумбия и Швеция заключили соглашение, по которому южноамериканская республика приобретет 17 истребителей Gripen компании Saab за более чем $4,4 млрд.

    Как передает Report, об этом заявил президент страны Густаво Петро.

    "Контракт на сумму 16,5 трлн колумбийских песо (более $4,4 млрд - ред.) между Министерством обороны Колумбии и шведской компанией Saab находится на стадии заключения. По его условиям будет поставлено 17 новых самолетов Gripen", - отметил Петро.

    Колумбия закупила Gripen для замены израильских истребителей Kfir, которые страна приобрела более 35 лет назад. Обслуживание 22 устаревших самолетов осложнялось также тем, что Богота разорвала дипломатические отношения с Израилем в мае 2024 года из-за военной операции в секторе Газа.

    Kolumbiya İsveçdən 4,4 milyard dollara 17 qırıcı təyyarə alacaq

    Лента новостей