    Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками

    • 19 октября, 2025
    • 04:46
    Власти Колумбии предпримут правовые действия после уничтожения военными США катера, который принадлежал колумбийскому рыболову и, предположительно, находился в колумбийских водах в момент удара.

    Как передает Report, об этом заявил президент латиноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.

    "Катер, подвергшийся атаке 16 сентября, был колумбийским, у него был поднят мотор, что указывает на неисправность, и он был заглушен. Предположительно, он находился в колумбийских водах. На борту находился рыбак с многолетним опытом - Алехандро Каранса, который не вернулся домой", - написал Петро.

