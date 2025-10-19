Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками
- 19 октября, 2025
- 04:46
Власти Колумбии предпримут правовые действия после уничтожения военными США катера, который принадлежал колумбийскому рыболову и, предположительно, находился в колумбийских водах в момент удара.
Как передает Report, об этом заявил президент латиноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.
"Катер, подвергшийся атаке 16 сентября, был колумбийским, у него был поднят мотор, что указывает на неисправность, и он был заглушен. Предположительно, он находился в колумбийских водах. На борту находился рыбак с многолетним опытом - Алехандро Каранса, который не вернулся домой", - написал Петро.
La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa.— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2025
