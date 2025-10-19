Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками

Власти Колумбии предпримут правовые действия после уничтожения военными США катера, который принадлежал колумбийскому рыболову и, предположительно, находился в колумбийских водах в момент удара.

Как передает Report, об этом заявил президент латиноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.

"Катер, подвергшийся атаке 16 сентября, был колумбийским, у него был поднят мотор, что указывает на неисправность, и он был заглушен. Предположительно, он находился в колумбийских водах. На борту находился рыбак с многолетним опытом - Алехандро Каранса, который не вернулся домой", - написал Петро.