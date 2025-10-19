Kolumbiya ABŞ Ordusunun balıqçı qayığını məhv etməsindən sonra tədbir görəcək
- 19 oktyabr, 2025
- 05:49
Kolumbiyalı balıqçıya məxsus və hücum zamanı ölkənin sularında olduğu güman edilən qayığın ABŞ hərbçiləri tərəfindən məhv edilməsindən sonra Boqota hakimiyyəti qanuni addım atacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Sentyabrın 16-da hücuma məruz qalan qayıq Kolumbiyanın idi. Onun mühərriki sudan çıxarıldı, nasazlığı məlum oldu, sonra isə söndürüldü. Onun Kolumbiya sularında olduğu güman edilirdi. Göyərtədə uzun illər təcrübəsi olan balıqçı Alexandro Karansa olub və o, evə qayıtmayıb", - Petro yazıb.
🚨💥#EXTRA | Lancha bombardeada en el Caribe por el gobierno Trump el pasado 16 de septiembre era colombiana y el ataque se habría producido en aguas colombianas. #RTVCNoticas habló con familiares del pescador Alejandro Carranza quien presuntamente fue asesinado en el ataque.… pic.twitter.com/iUKXPcTk1L— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 18, 2025