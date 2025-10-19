İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 05:49
    Kolumbiya ABŞ Ordusunun balıqçı qayığını məhv etməsindən sonra tədbir görəcək

    Kolumbiyalı balıqçıya məxsus və hücum zamanı ölkənin sularında olduğu güman edilən qayığın ABŞ hərbçiləri tərəfindən məhv edilməsindən sonra Boqota hakimiyyəti qanuni addım atacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Sentyabrın 16-da hücuma məruz qalan qayıq Kolumbiyanın idi. Onun mühərriki sudan çıxarıldı, nasazlığı məlum oldu, sonra isə söndürüldü. Onun Kolumbiya sularında olduğu güman edilirdi. Göyərtədə uzun illər təcrübəsi olan balıqçı Alexandro Karansa olub və o, evə qayıtmayıb", - Petro yazıb.

    Kolumbiya ABŞ ordusu Balıqçı qayığı
    Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками

