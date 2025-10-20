Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Колумбия отзывает посла из США из-за заявлений Трампа о наркоторговле

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 16:59
    Колумбия отзывает посла из США из-за заявлений Трампа о наркоторговле

    Президент Колумбии Густаво Петро отозвал посла страны в США для консультаций.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации МИД страны, решение принято после заявлений президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для Колумбии и прекращении всех выплат в связи с конфликтом, возникшим из-за ударов американских военных по судам, предположительно перевозившим наркотики.

    "Посол Колумбии в Соединенных Штатах Даниэль Гарсия-Пенья был отозван для консультаций президентом Густаво Петро и сейчас находится в Боготе", - говорится в сообщении МИД.

    Ведомство также добавило, что "в ближайшие часы правительство страны сообщит о дальнейших решениях".

    В воскресенье Трамп также назвал президента Колумбии Густаво Петро "лидером незаконного оборота наркотиков". Правительство Петро назвало это обвинение оскорбительным.

    Kolumbiya ABŞ-dəki səfirini geri çağırır
    Colombia recalls ambassador from US over Trump's statements on drug trafficking

