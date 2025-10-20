Колумбия отзывает посла из США из-за заявлений Трампа о наркоторговле

Президент Колумбии Густаво Петро отозвал посла страны в США для консультаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации МИД страны, решение принято после заявлений президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для Колумбии и прекращении всех выплат в связи с конфликтом, возникшим из-за ударов американских военных по судам, предположительно перевозившим наркотики.

"Посол Колумбии в Соединенных Штатах Даниэль Гарсия-Пенья был отозван для консультаций президентом Густаво Петро и сейчас находится в Боготе", - говорится в сообщении МИД.

Ведомство также добавило, что "в ближайшие часы правительство страны сообщит о дальнейших решениях".

В воскресенье Трамп также назвал президента Колумбии Густаво Петро "лидером незаконного оборота наркотиков". Правительство Петро назвало это обвинение оскорбительным.