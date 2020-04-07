Количество жертв коронавируса во Франции превысило десять тысяч человек

Число скончавшихся от коронавируса в больницах Франции и медико-социальных учреждениях превысило 10 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"В больницах скончались 7 091 человек", - заявил Саломон на брифинге 7 апреля.

По его словам, только за минувшие сутки в больницах скончались 607 человек.

С начала эпидемии в домах престарелых умерли 3 237 человек. Таким образом, общее число умерших во Франции составило 10 328, отметил Саломон.

В понедельник сообщалось о 8 911 умерших.