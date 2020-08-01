Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 17,39 млн человек

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,39 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 289 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выр

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,39 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 289 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6 тыс. и превысило 675 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по состоянию на 12:00 (GMT+4) 1 августа в мире были зарегистрированы 17 396 943 инфицированных и 675 060 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 289 321, число умерших увеличилось на 6 142.

Днем ранее были выявлены 292 527 случаев заражения и 6 812 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 9 320 330. За сутки этот показатель вырос на 168 157. Число умерших там увеличилось на 4 096 и достигло 355 217. В Европейском регионе зарегистрированы 3 357 465 заразившихся и 212 978 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 22 550, умерли 450 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 2 072 194, зафиксировано 44 900 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 62 231, летальных исходов - на 869.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 456 389. Далее следуют Бразилия (2 610 102), Индия (1 695 988), Россия (845 443), ЮАР (493 183), Мексика (416 179), Перу (407 492), Чили (355 667), Иран (304 204) и Великобритания (303 185).