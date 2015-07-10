Количество детей, отравившихся в лагере в Казахстане, возросло до 60

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Число отравившихся в казахстанском детском лагере детей возросло до 60.

Как отмечает Report, об этом сообщил заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Юрий Пузиков.

"В ходе наблюдения за контактными (лицами) выявлено еще 24 заболевших ребенка. В итоге сейчас число детей с кишечной инфекцией выросло до 60", - сообщил Пузиков.

В настоящее время в лагере рассматривается вопрос о закрытии сезона. Всего в "Серебряном бору" 156 отдыхающих.

Ранее сообщалось о 36 детях, госпитализированных в состоянии средней степени тяжести с симптомами острой кишечной инфекции. Случай группового отравления был зарегистрирован в детском оздоровительном лагере "Серебряный бор" Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.