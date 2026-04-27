    • 27 апреля, 2026
    • 15:48
    Škoda намерена участвовать в тендере на поставку поездов для Бакметрополитена

    Чешский машиностроительный гигант Škoda Group, в частности Škoda Transportation, намерен участвовать в тендере на поставку поездов для Бакинского метро.

    Как передает Report, об этом сообщают чешские информагентства по итогам переговоров премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

    Согласно информации, на переговорах также обсуждались вопросы межправительственной комиссии между Баку и Прагой, укрепление сотрудничества в сфере образования, в частности между университетами, и расширения сотрудничества в сфере энергетики и оборонной промышленности.

    Агентства отмечают, что многие чешские компаний, чьи представители прибыли в Азербайджан вместе с Андреем Бабишем, уже функционируют в стране.

    "Škoda" Bakı metrosu üçün qatar tədarükü üzrə tenderə maraq göstərir

