Škoda намерена участвовать в тендере на поставку поездов для Бакметрополитена

Чешский машиностроительный гигант Škoda Group, в частности Škoda Transportation, намерен участвовать в тендере на поставку поездов для Бакинского метро.

Как передает Report, об этом сообщают чешские информагентства по итогам переговоров премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.

Согласно информации, на переговорах также обсуждались вопросы межправительственной комиссии между Баку и Прагой, укрепление сотрудничества в сфере образования, в частности между университетами, и расширения сотрудничества в сфере энергетики и оборонной промышленности.

Агентства отмечают, что многие чешские компаний, чьи представители прибыли в Азербайджан вместе с Андреем Бабишем, уже функционируют в стране.