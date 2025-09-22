"Коалиция желающих" увеличит финансирование отправки вооружений Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал увеличение финансирования программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) в октябре 2025 года.

Как сообщает Report, в рамках PURL происходит быстрая поставка вооружения в Украину через добровольные взносы стран НАТО.

"В октябре мы ожидаем поступление дополнительного финансирования для этой инициативы", - заявил он.

Также украинский лидер сообщил, что уже скоро встретится с президентом США Дональдом Трампом и примет участие в глобальном форуме по вопросу возвращения из РФ украинских детей.