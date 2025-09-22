İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    "İstəklilər Koalisiyası" Ukraynaya silah tədarükü üçün maliyyəni artıracaq

    • 22 sentyabr, 2025
    • 02:45
    İstəklilər Koalisiyası Ukraynaya silah tədarükü üçün maliyyəni artıracaq

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski teleqram kanalında PURL təşəbbüsünün maliyyələşdirilməsinin 2025-ci ilin oktyabrında artırılacağını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, PURL təşəbbüsü NATO ölkələrinin könüllü töhfələri hesabına Ukraynaya silahların sürətlə çatdırılmasını nəzərdə tutur.

    "Biz bu təşəbbüs üçün əlavə maliyyənin oktyabrda gəlməsini gözləyirik", - o deyib.

    Ukrayna lideri yaxın vaxtlarda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcəyini xəbər verib. O, həmçinin ukraynalı uşaqların Rusiyadan qaytarılması ilə bağlı qlobal forumda iştirak edəcəyini də açıqlayıb.

