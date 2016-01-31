Коалиция во главе с США нанесла 23 удара по ИГИЛ в Сирии и Ираке

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США нанесла 23 авиаудара по позициям боевиков террористической группировки "ИГИЛ" в Сирии и Ираке. Как сообщает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на заявление военных.
По информации, в Ираке коалиция нанесла 18 ударов, четыре из которых в окрестностях города Мосул. В результате были уничтожены крупнокалиберные пулеметы, две боевые позиции, контрольно-пропускной пункт.
Кроме того, семь ударов были нанесены в районе иракского города Эр-Рамади, в результате чего были повреждены три тактические единицы боевиков.
Еще пять ударов были нанесены в Сирии.
Ранее сообщалось о 33 ударах коалиции по ИГИЛ в Сирии и Ираке.
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