Коалиция США признала гибель 624 мирных граждан при ударах в Сирии и Ираке

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Международная коалиция, возглавляемая США, подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке в период с августа 2014 года по июнь 2017 года. Об этом говорится в докладе объединенного командования операции «Непоколебимая решимость».

Как передает Report, об этом сoобщает Lenta.

В документе уточняется, что в настоящее время коалиция проверяет еще 424 сообщения о гибели мирных жителей, к которым могли быть причастны силы коалиции.

В предыдущем аналогичном исследовании, опубликованном 30 апреля, сообщалось о смерти 352 человек.