    КНР внес 14 иностранных компаний в список неблагонадежных организаций

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 12:20
    КНР внес 14 иностранных компаний в список неблагонадежных организаций

    Китай внес 14 иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса США и нескольких других западных стран в список неблагонадежных организаций.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

    В частности, в список включены такие компании, как AeroVironment, Dedrone by Axon (базируются в США), британской BAE Systems, Inc., канадской Halifax International Security Forum, а также компании TechInsights Inc., штаб-квартира которой тоже находится в Канаде, вместе с ее дочерними подразделениями, в том числе в Европе, Республике Корея, Японии и т.д.

    Китай санкции США ОПК Канада
    Çin 14 əcnəbi şirkəti etibarsız təşkilatlar siyahısına daxil edib
    China commerce ministry adds 14 foreign entities to unreliable entity list

