КНР внес 14 иностранных компаний в список неблагонадежных организаций
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 12:20
Китай внес 14 иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса США и нескольких других западных стран в список неблагонадежных организаций.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
В частности, в список включены такие компании, как AeroVironment, Dedrone by Axon (базируются в США), британской BAE Systems, Inc., канадской Halifax International Security Forum, а также компании TechInsights Inc., штаб-квартира которой тоже находится в Канаде, вместе с ее дочерними подразделениями, в том числе в Европе, Республике Корея, Японии и т.д.
