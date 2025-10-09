КНР внес 14 иностранных компаний в список неблагонадежных организаций

Китай внес 14 иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса США и нескольких других западных стран в список неблагонадежных организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

В частности, в список включены такие компании, как AeroVironment, Dedrone by Axon (базируются в США), британской BAE Systems, Inc., канадской Halifax International Security Forum, а также компании TechInsights Inc., штаб-квартира которой тоже находится в Канаде, вместе с ее дочерними подразделениями, в том числе в Европе, Республике Корея, Японии и т.д.