Çin 14 əcnəbi şirkəti etibarsız təşkilatlar siyahısına daxil edib

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:34
    Çin 14 xarici şirkəti etibarsız təşkilatlar siyahısına daxil edib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Ticarət Nazirliyi məlumat yayıb.

