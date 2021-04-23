КНР потребовал от Британии отозвать вотум по поводу "геноцида в Синьцзяне"

Китайские власти требуют от парламента Великобритании отозвать вотум, касающийся "ущемления прав человека и геноцида" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР

Китайские власти требуют от парламента Великобритании отозвать вотум, касающийся "ущемления прав человека и геноцида" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном посольством Китая в Лондоне.

"Британская Палата общин 22 апреля одобрила вотум, признающий факт нарушения прав человека и геноцид в отношении национальных меньшинств на территории Синьцзяна. Мы требуем, чтобы Великобритания объективно рассмотрела соответствующие вопросы, проявила уважение к ключевым интересам КНР и немедленно исправила допущенную ошибку", - подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, Пекин отвергает выдвигаемые против него обвинения, поскольку считает их клеветническими, и "будет твердо защищать свой суверенитет". "Лондон пытается приукрасить проблемы, связанные с соблюдением прав человека в Великобритании, и в то же время обвиняет другие страны - это откровенное лицемерие и двойные стандарты", - уточняется в нем.

На территории Синьцзяна проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств Китая - уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. По данным правительства КНР, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным терроризмом.