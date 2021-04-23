О нас
Report Georgia
Аудио новости

КНР потребовал от Британии отозвать вотум по поводу "геноцида в Синьцзяне"

КНР потребовал от Британии отозвать вотум по поводу "геноцида в Синьцзяне" Китайские власти требуют от парламента Великобритании отозвать вотум, касающийся "ущемления прав человека и геноцида" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР
Другие страны
23 апреля 2021 г. 07:35
КНР потребовал от Британии отозвать вотум по поводу геноцида в Синьцзяне

Китайские власти требуют от парламента Великобритании отозвать вотум, касающийся "ущемления прав человека и геноцида" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном посольством Китая в Лондоне.

"Британская Палата общин 22 апреля одобрила вотум, признающий факт нарушения прав человека и геноцид в отношении национальных меньшинств на территории Синьцзяна. Мы требуем, чтобы Великобритания объективно рассмотрела соответствующие вопросы, проявила уважение к ключевым интересам КНР и немедленно исправила допущенную ошибку", - подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, Пекин отвергает выдвигаемые против него обвинения, поскольку считает их клеветническими, и "будет твердо защищать свой суверенитет". "Лондон пытается приукрасить проблемы, связанные с соблюдением прав человека в Великобритании, и в то же время обвиняет другие страны - это откровенное лицемерие и двойные стандарты", - уточняется в нем.

На территории Синьцзяна проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств Китая - уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. По данным правительства КНР, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным терроризмом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin Britaniya parlamentindən uyğurlarla bağlı səsvermənin ləğvini tələb etdi

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi