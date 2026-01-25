КНР намерен наращивать сотрудничество с Канадой в ответ на угрозы Трампа

Китай намерен укреплять отношения с Канадой в рамках стратегического партнерства в сфере экономики.

Как передает Report, об этом заявили в посольстве КНР в Оттаве газете The Globe and Mail, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Канады.

"Здоровое и стабильное укрепление отношений между Китаем и Канадой отвечает общим интересам двух стран и способствует миру, стабильности, развитию и процветанию в мире", - говорится в заявлении.

Ранее Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины против Канады, если та заключит торговую сделку с Китаем. Президент США считает, что Канада может стать портом для выгрузки товаров из Китая.

Премьер-министр Канады Марк Карни, которого Трамп в Truth Social назвал "губернатором", выступил с ответным заявлением. В видеообращении, выложенном в соцсети X, Карни напрямую США и Трампа не упомянул. Он отметил, что в условиях угрозы из-за рубежа, с которой сталкивается канадская экономика, канадцы сделали выбор: сосредоточиться на том, что могут контролировать. "Мы не можем контролировать, что сделают другие страны. Но мы можем сами стать своим лучшим клиентом: покупайте канадское, стройте канадское. Вместе мы построим сильную Канаду", - написал премьер.

В свою очередь канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан заявил в X, что Канада "не стремится к заключению соглашения о свободной торговле с Китаем". По его словам, стороны лишь "достигли договоренностей по нескольким спорным вопросам, касающимся пошлин". "Новое правительство Канады укрепляет канадскую экономику, реализуя план, который усиливает нашу страну и укрепляет наши торговые партнерские отношения по всему миру", - добавил он.

В январе Канада и Китай объявили о стратегическом партнерстве в сфере экономики.