    Кнессет Израиля в первом чтении одобрил закон о смертной казни для террористов

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 07:04
    Кнессет Израиля в первом чтении одобрил закон о смертной казни для террористов

    Израильский Кнессет (парламент) утвердил в первом чтении законопроект о введении смертной казни для террористов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    По ее данным, за законопроект проголосовали 39 из 120 депутатов, 16 высказались против.

    В ходе дебатов на пленарном заседании между депутатом от левого блока ХАДАШ-ТААЛ, представляющего интересы израильских арабов, Айманом Уде и министром национальной безопасности и лидером ультраправой партии "Еврейская сила" Итамаром Бен-Гвиром возникла перепалка, которая "едва не переросла в драку", указывают СМИ.

    Этот законопроект выдвинула депутат от входящей в правительственную коалицию "Еврейской силы" Лимор Сон Хар-Мелех.

