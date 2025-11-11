Кнессет Израиля в первом чтении одобрил закон о смертной казни для террористов
Другие страны
- 11 ноября, 2025
- 07:04
Израильский Кнессет (парламент) утвердил в первом чтении законопроект о введении смертной казни для террористов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
По ее данным, за законопроект проголосовали 39 из 120 депутатов, 16 высказались против.
В ходе дебатов на пленарном заседании между депутатом от левого блока ХАДАШ-ТААЛ, представляющего интересы израильских арабов, Айманом Уде и министром национальной безопасности и лидером ультраправой партии "Еврейская сила" Итамаром Бен-Гвиром возникла перепалка, которая "едва не переросла в драку", указывают СМИ.
Этот законопроект выдвинула депутат от входящей в правительственную коалицию "Еврейской силы" Лимор Сон Хар-Мелех.
