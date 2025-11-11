İsrail Knesseti terrorçular üçün ölüm cəzası haqqında qanun layihəsini təsdiqləyib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    11 noyabr, 2025
    İsrail Knesseti (parlament) terrorçular üçün ölüm cəzasını tətbiq edən qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 120 deputatdan 39-u qanun layihəsinin lehinə, 16-sı isə əleyhinə səs verib.

    Plenar müzakirə zamanı İsrail ərəblərinin maraqlarını təmsil edən solçu HADAŞ TAAL blokunun deputatı Ayman Ude ilə milli təhlükəsizlik naziri və ifrat sağçı "Yəhudi gücü" Partiyasının lideri İtamar Ben-Qvir arasında mübahisə yaranıb, mətbuatın məlumatına görə, bu, "az qala davaya çevrilib".

    Qanun layihəsi hakim koalisiyanın bir hissəsi olan "Yəhudi gücü" Partiyasının deputatı Limor Son Har-Melex tərəfindən təklif edilib.

    Кнессет Израиля в первом чтении одобрил закон о смертной казни для террористов

