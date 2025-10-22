Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 04:22
    КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

    Нынешний запуск стал первым при президенте Ли Чжэ Мёне, который пришел к власти в Южной Корее в начале июня. Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 8 мая. Всего в этом году было проведено пять запусков.

    Тип ракеты пока не указывается, военные Республики Корея анализируют дальность полета.

    На следующей неделе в южнокорейском городе Кёнджу пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    баллистическая ракета запуск ракеты КНДР
    Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raket atıb

    Последние новости

    04:22

    КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

    Другие страны
    03:50

    У берегов Измира задержаны 52 мигранта, включая 18 детей

    В регионе
    03:13

    FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента Starlink

    ИКТ
    02:44

    RTE: Протесты у гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки

    Другие страны
    02:06

    США открыли центр по наблюдению за прекращением огня в Газе

    Другие страны
    01:39

    Холанд повторил рекорд Роналду

    Футбол
    01:20

    Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

    Другие страны
    00:56

    Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ разгромил "Байер", забив семь голов

    Футбол
    00:18

    ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии

    Другие страны
    Лента новостей