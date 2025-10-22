КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 04:22
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
Нынешний запуск стал первым при президенте Ли Чжэ Мёне, который пришел к власти в Южной Корее в начале июня. Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 8 мая. Всего в этом году было проведено пять запусков.
Тип ракеты пока не указывается, военные Республики Корея анализируют дальность полета.
На следующей неделе в южнокорейском городе Кёнджу пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении
