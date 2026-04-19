    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    КНДР осуществила серию пусков предположительно баллистических ракет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 19 апреля, 2026
    • 04:52
    Утром КНДР произвела несколько пусков ракет, которые в Японии предварительно классифицировали как баллистические.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, находящийся с визитом в Австралии.

    По его словам, запуск был зафиксирован около 06:00 по местному времени. Японская сторона сообщила, что ракеты уже упали, при этом район их падения находился за пределами исключительной экономической зоны страны.

    В Токио также отметили, что данных о вхождении ракет в японскую ИЭЗ не подтверждено. Ранее южнокорейские военные сообщили о нескольких пусках в сторону восточных вод КНДР и продолжают анализ параметров запуска в координации с США и Японией.

    Северная Корея в воскресенье осуществила запуск как минимум одной баллистической ракеты в восточном направлении.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

    По данным южнокорейских военных, пуск был зафиксирован утром, при этом дополнительные характеристики ракеты, включая дальность полета и другие параметры, на данный момент уточняются.

    Это уже новый эпизод ракетной активности Пхеньяна в апреле. Ранее, 8 апреля, южнокорейская сторона сообщала о нескольких запусках со стороны КНДР, включая пуски из района Вонсана и еще одной ракеты, которая, по оценкам Сеула, пролетела свыше 700 километров.

    Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, а очередной запуск, как ожидается, вновь усилит внимание Сеула, Токио и их союзников к военной активности КНДР. Этот пуск последовал за серией недавних испытаний, которые южнокорейские и зарубежные наблюдатели рассматривают как продолжение демонстрации ракетного потенциала Пхеньяна.

    Северная Корея Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея Баллистические ракеты
    Последние новости

    12:11

    Kультурная политика
    11:47

    В регионе
    11:32

    Происшествия
    11:23

    Экология
    11:07

    Другие страны
    11:02

    Экология
    10:56
    Фото

    Индивидуальные
    10:47

    Наука и образование
    10:41

    Другие страны
    Лента новостей