КНДР представила дроны-камикадзе собственного производства
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 07:46
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил производственные площадки нескольких оборонных предприятий страны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦТАК.
На одной из площадок главе государства показали сборочную линию дронов-камикадзе. На опубликованных снимках видно, что беспилотники выполнены по схеме "утка" - с горизонтальным оперением впереди основного крыла. Дрон оборудован двигателем с двухлопастным пропеллером, по аналогии с российской "Геранью-2".
До сегодняшнего дня фото этой разработки не появлялись в сети.
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