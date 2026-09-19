İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    KXDR öz istehsalı olan kamikadze dronları təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 07:57
    KXDR öz istehsalı olan kamikadze dronları təqdim edib

    Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkədəki bir neçə müdafiə müəssisəsinin istehsal sahəsinə baş çəkib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KCNA) məlumat yayıb.

    İstehsal sahələrindən birində dövlət başçısına kamikadze dronların yığılması xətti nümayiş etdirilib. Yayımlanan fotolardan görünür ki, pilotsuz uçuş aparatları əsas qanadın ön hissəsində üfüqi stabilizatorların yerləşdiyi "ördək" sxemi üzrə hazırlanıb.

    Dron ikiqanadlı pərvanə ilə təchiz edilmiş mühərrikə malikdir və quruluşuna görə Rusiyanın "Geran-2" pilotsuz uçuş aparatını xatırladır.

    Qeyd olunur ki, bu günə qədər sözügedən dronun fotoları internetdə yayımlanmayıb.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Şimali Koreya (KXDR)
    КНДР представила дроны-камикадзе собственного производства

    Son xəbərlər

    00:45

    BVF üç ilə dünya üzrə dövlət borcunun ÜDM-in 100%-ni ötəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    00:09

    Qətərli nazir ABŞ-nin Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı açıqlamasını yanlış adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:43

    "WSJ": ABŞ BCM-ə qarşı yeni genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:29

    Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:07

    Zelenski və Tramp Nyu-Yorkda görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    22:50

    Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilib

    Maraqlı
    22:34

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    22:15

    Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib

    Hadisə
    22:03

    "Naftogaz" və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti