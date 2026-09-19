KXDR öz istehsalı olan kamikadze dronları təqdim edib
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2026
- 07:57
Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkədəki bir neçə müdafiə müəssisəsinin istehsal sahəsinə baş çəkib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KCNA) məlumat yayıb.
İstehsal sahələrindən birində dövlət başçısına kamikadze dronların yığılması xətti nümayiş etdirilib. Yayımlanan fotolardan görünür ki, pilotsuz uçuş aparatları əsas qanadın ön hissəsində üfüqi stabilizatorların yerləşdiyi "ördək" sxemi üzrə hazırlanıb.
Dron ikiqanadlı pərvanə ilə təchiz edilmiş mühərrikə malikdir və quruluşuna görə Rusiyanın "Geran-2" pilotsuz uçuş aparatını xatırladır.
Qeyd olunur ki, bu günə qədər sözügedən dronun fotoları internetdə yayımlanmayıb.
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