İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edilib
Daxili siyasət
- 19 sentyabr, 2026
- 18:02
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə əlaqədar paylaşım edilib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü#Azərbaycan #Azerbaijan pic.twitter.com/s0zLDRdh2w— İlham Əliyev (@azpresident) September 19, 2026
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