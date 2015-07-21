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    ​КНДР не заинтересована в сделке с США, подобной иранской

    КНДР не заинтересованы ни в какой форме диалога, который призывал бы Северную Корею отказаться от ядерной программы

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Северная Корея не будет участвовать в диалоге подобном тому, что развернулся вокруг иранской ядерной программы, заявили в министерстве иностранных дел страны, передает Report со ссылкой на Reuters.

    "Это нелогично – сравнивать нашу ситуацию с иранским ядерным соглашением, поскольку нас постоянно провоцируют вооруженные силы США", - говорится в заявлении.

    В министерстве подчеркнули, что не заинтересованы ни в какой форме диалога, который призывал бы Северную Корею отказаться от ядерной программы.

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