​КНДР не заинтересована в сделке с США, подобной иранской

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Северная Корея не будет участвовать в диалоге подобном тому, что развернулся вокруг иранской ядерной программы, заявили в министерстве иностранных дел страны, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Это нелогично – сравнивать нашу ситуацию с иранским ядерным соглашением, поскольку нас постоянно провоцируют вооруженные силы США", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что не заинтересованы ни в какой форме диалога, который призывал бы Северную Корею отказаться от ядерной программы.