Клинтон обогнала Трампа на 4% за день до выборов

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон имеет преимущество в 4% над соперником от республиканцев Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения телеканала Fox news.

Так, в поддержку Клинтон высказались 48% респондентов, за Трампа - 44%.

Еще 3% заявили о поддержке кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона и 2% - кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

По данным канала, Клинтон пользуется большей поддержкой среди женщин, афроамериканского и испаноговорящего населения, а также среди респондентов младше 30 лет.

В свою очередь Трамп вызывает больше симпатий у мужчин и белого населения, включая евангельских христиан и американцев, не имеющих дипломы о высшем образовании.

Также Трампа поддерживают больше американцев, не относящихся к демократам или республиканцам - 42% против 36% за Клинтон.

Согласно опросу, несколько больше респондентов считают, что Трамп заслуживает доверия. В то же время, по мнению опрошенных, Клинтон опережает Трампа по таким качествам, как наличие характера, подходящего для исполнения своих служебных обязанностей в качестве президента, и наличие необходимой квалификации.

Опрос проходил с 3 по 6 ноября по средствам стационарных телефонов и смартфонов, в нем приняли участие 1410 случайно отобранных человек. Погрешность исследования в целом составляет около 2,5 процентных пункта.