Клинтон может баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах президента Дональду Трампу, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-ресурс TMZ.

По данным его источников, Клинтон в приватной беседе с представителями политических кругов, которая состоялась в Нью-Йорке в прошлом месяце, не исключила, что может баллотироваться в мэры самого большого города США.

Как пишет портал, демократка подчеркнула, что "реально рассматривает" такую возможность.

Экс-госсекретарь США ранее также являлась сенатором от штата Нью-Йорк.