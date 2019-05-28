​Китай прекратил закупки иранской нефти

Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

После того, как США объявили о решении не продлевать исключения на покупку нефти из Ирана для определенных стран в обход санкций, Китай, наряду с другими странам, такими как Индия, Турция, Южная Корея и Япония, полностью прекратил прямые закупки иранской нефти, пишет издание со ссылкой на источники.

По словам члена экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также Тайвань, Греция и Италия, приобретали за март этого года 1,6 млн баррелей нефти ежедневно.

"Они действительно соблюдают санкции", - отметил Заре.