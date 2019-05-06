Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерной сделке между США и Россией

Китай не будет участвовать ни в каких переговорах по трехсторонней ядерной сделке.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя идею президента США Дональда Трампа заключить трёхстороннюю ядерную сделку с Россией и Китаем.

"Китай выступает против того, чтобы кто-то говорил от имени Китая, мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Ранее Д.Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России. Кроме того, он сказал, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, а также что уже обсудил этот вопрос с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров.