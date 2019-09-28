Китай хочет скорее присоединиться к договору о торговле оружием

Китай стремится как можно скорее завершить все процедуры по присоединению к Международному договору о торговле оружием, для Пекина это крайне важный шаг.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Глава МИД КНР Ван И в своей речи на Генеральной ассамблее ООН объявил о том, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием. В настоящий момент мы проводим соответствующие внутренние юридические процедуры для скорейшего присоединения к договору. Это значительный шаг в рамках участия Китая в глобальном управлении торговлей оружием ради обеспечения международного и регионального мира и стабильности", - заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте ведомства.

По его словам, "этот шаг демонстрирует приверженность Китая поддержке мультилатерализма и формированию сообщества единого будущего всего человечества".Международный договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года. Документ по состоянию на январь 2019 года подписали 130 государств, ратифицировали – 100, в том числе все члены Евросоюза. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США никогда не ратифицируют этот договор.