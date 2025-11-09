Китайские ракеты вывели на орбиту две группы экспериментальных спутников
Другие страны
- 09 ноября, 2025
- 14:55
Китайские ракеты в воскресенье вывели на орбиту три экспериментальных спутника Shiyan-32 и два аппарата Chutian-2.
Как передает Report, об этом сообщило издание China Daily.
Запуски были осуществлены, соответственно, с морской платформы вблизи города Хайян (восточная провинция Шаньдун) в 00:01 по пекинскому времени (в 06:01 по бакинскому времени) с помощью ракеты Long March 11 ("Великий поход-11") и с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в 11:32 по пекинскому времени (в 07:32 по бакинскому времени) с помощью ракеты Lijian-1 Y9 ("Лицзянь-1 Y9").
Аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Они предназначены для проведения испытаний в сфере космических технологий.
Последние новости
15:27
КНР надеется на влияние на Нидерланды со стороны ЕС по ситуации с NexperiaДругие страны
15:06
Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Игр исламской солидарностиКарабах
14:55
Китайские ракеты вывели на орбиту две группы экспериментальных спутниковДругие страны
14:35
Иран заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта между Пакистаном и АфганистаномВ регионе
14:17
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10 ноября посетит СШАВ регионе
14:03
Видео
Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в БакуВнешняя политика
13:48
Эрдоган: Мы довольны достигнутыми в Вашингтоне договоренностямиВнешняя политика
13:39
Президент Турции: Мы продолжаем процесс нормализации с Арменией в координации с АзербайджаномВнешняя политика
13:19