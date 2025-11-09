Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Китайские ракеты вывели на орбиту две группы экспериментальных спутников

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 14:55
    Китайские ракеты вывели на орбиту две группы экспериментальных спутников

    Китайские ракеты в воскресенье вывели на орбиту три экспериментальных спутника Shiyan-32 и два аппарата Chutian-2.

    Как передает Report, об этом сообщило издание China Daily.

    Запуски были осуществлены, соответственно, с морской платформы вблизи города Хайян (восточная провинция Шаньдун) в 00:01 по пекинскому времени (в 06:01 по бакинскому времени) с помощью ракеты Long March 11 ("Великий поход-11") и с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в 11:32 по пекинскому времени (в 07:32 по бакинскому времени) с помощью ракеты Lijian-1 Y9 ("Лицзянь-1 Y9").

    Аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Они предназначены для проведения испытаний в сфере космических технологий.

