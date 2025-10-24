Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи
Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") в четверг вывела на орбиту экспериментальный спутник коммуникационных технологий №20.
Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань. Спутник успешно вышел на заданную орбиту.
Тестовый аппарат предназначен для демонстрации многодиапазонной высокоскоростной технологии спутниковой связи.
