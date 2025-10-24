Çinin raketi eksperimental rabitə peykini orbitə çıxarıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 02:05
    Çinin "Çançjen-5" ("Böyük yürüş-5") ağır raket daşıyıcısı cümə axşamı 20 nömrəli eksperimental rabitə peykini orbitə çıxarıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "People's Daily" nəşri xəbər yayıb.

    Raket Haynan adasındakı Vençan kosmodromundan buraxılıb. Peyk təyin olunmuş orbitə uğurla daxil olub.

    Test aparatı çox diapazonlu, yüksək sürətli peyk rabitə texnologiyasını nümayiş etdirmək üçün nəzərdə tutulub.

    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

