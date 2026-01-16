Китай запустил с моря четыре спутника Tianqi для интернета вещей

Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi ("Тяньци").

Как передает Report, об этом организация сообщила в WeChat.

Отмечается, что запуск был осуществлен 16 января в 04:10 по пекинскому времени с морского космодрома Хайян, расположенного в акватории Желтого моря. Для вывода аппаратов использовалась ракета-носитель Ceres-1 ("Церера-1").

Спутники Tianqi 37–40 размещены на орбите на высоте 850 км и предназначены для реализации глобального проекта в сфере интернета вещей Xiwang ("Надежда"). В Galactic Energy сообщили, что прорабатывают вопросы предоставления потребительских услуг через электронные системы в автомобилях и портативные устройства.

Данная спутниковая группировка позволит обеспечивать передачу цифровых данных для нужд лесного и сельского хозяйства, при чрезвычайных ситуациях, в сфере туризма, экологии и управления водными ресурсами, а также в энергетике, нефтяной промышленности, морской экономике и при создании умных городов.