    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 05:59
    Китай запустил с моря четыре спутника Tianqi для интернета вещей

    Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi ("Тяньци").

    Как передает Report, об этом организация сообщила в WeChat.

    Отмечается, что запуск был осуществлен 16 января в 04:10 по пекинскому времени с морского космодрома Хайян, расположенного в акватории Желтого моря. Для вывода аппаратов использовалась ракета-носитель Ceres-1 ("Церера-1").

    Спутники Tianqi 37–40 размещены на орбите на высоте 850 км и предназначены для реализации глобального проекта в сфере интернета вещей Xiwang ("Надежда"). В Galactic Energy сообщили, что прорабатывают вопросы предоставления потребительских услуг через электронные системы в автомобилях и портативные устройства.

    Данная спутниковая группировка позволит обеспечивать передачу цифровых данных для нужд лесного и сельского хозяйства, при чрезвычайных ситуациях, в сфере туризма, экологии и управления водными ресурсами, а также в энергетике, нефтяной промышленности, морской экономике и при создании умных городов.

