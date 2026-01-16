İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Çin dənizdən dörd "Tianqi" peykini buraxıb

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 06:48
    Çin dənizdən dörd Tianqi peykini buraxıb

    Çinin "Galactic Energy" şirkəti dörd "Tianqi" telekommunikasiya peykini uğurla orbitə buraxıb.

    "Report"un xəbərinə görə, şirkət bu barədə "WeChat"da məlumat verib.

    Buraxılış 16 yanvarda Pekin vaxtı ilə saat 4:10-da Sarı dənizdəki Hayan kosmodromundan baş tutub. Peyklərin buraxılması üçün "Ceres-1" buraxılış vasitəsindən istifadə edilib.

    "Tianqi 37-40" peykləri 850 km yüksəklikdə orbitdə fırlanır və qlobal "Xiwang" (Ümid) internet layihəsini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulub. "Galactic Energy" şirkəti avtomobillərdə və portativ cihazlarda elektron sistemlər vasitəsilə istehlakçı xidmətlərinin göstərilməsini araşdırdığını bildirib.

    Bu peyk qruplaşması meşə və kənd təsərrüfatı, fövqəladə hallarda, turizm, ekologiya və su ehtiyatlarının idarə olunmasında, eləcə də enerji, neft, dənizçilik və ağıllı şəhər sektorları üçün rəqəmsal məlumatların ötürülməsinə imkan verəcək.

    Çin peyk orbit
    Китай запустил с моря четыре спутника Tianqi для интернета вещей

    Son xəbərlər

    07:17

    Yaponiya Müdafiə Nazirliyi: Vaşinqton Tokiodan müdafiə xərclərini artırmağı tələb etmir

    Digər ölkələr
    06:48

    Çin dənizdən dörd "Tianqi" peykini buraxıb

    Digər ölkələr
    06:23

    Yunanıstanın gəmi sahibləri Aİ-nin tanker hücumlarına reaksiyasını tələb edir

    Digər ölkələr
    05:53

    Tramp Qəzzanın idarə olunması üçün "Sülh Şurası"nın yaradıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    05:39

    ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: İranla bağlı bütün mümkün tədbirləri nəzərdən keçirilir

    Digər ölkələr
    05:14

    CAR-da ən böyük qoruqdan 600-dən çox insan təcili təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    04:51

    ABŞ senatoru: Ərəb ölkələri müttəfiqlərimizin İranın müdafiə etməsi narahatlıq doğurur

    Digər ölkələr
    04:24

    KİV: Yəmən hökuməti istefa verib

    Digər ölkələr
    04:08

    Türkiyə Qara dənizin 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti