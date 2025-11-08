Китай выразил протест ЕС из-за визита сторонников независимости Тайваня в Европарламент

Китай выразил протест и сделал серьезное представление Евросоюзу из-за посещения сторонниками независимости острова Тайвань здания Европарламента и проведения там конференции.

Как передае Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической миссии КНР в ЕС.

"Антикитайская организация Межпарламентский альянс по Китаю (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) провела ежегодное собрание в здании Европарламента. Несмотря на решительный протест Китая, Европарламент разрешил заместителю главы администрации острова Тайвань Сяо Мэйцинь и другим ведущим участникам движения "за независимость Тайваня" посетить здание для участия в ежегодной встрече и проведения сепаратистской деятельности. Китай выразил сильное возмущение, решительный протест и сделал европейской стороне серьезное представление", - говорится в заявлении.