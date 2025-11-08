Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 08:56
    Китай выразил протест ЕС из-за визита сторонников независимости Тайваня в Европарламент

    Китай выразил протест и сделал серьезное представление Евросоюзу из-за посещения сторонниками независимости острова Тайвань здания Европарламента и проведения там конференции.

    Как передае Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической миссии КНР в ЕС.

    "Антикитайская организация Межпарламентский альянс по Китаю (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) провела ежегодное собрание в здании Европарламента. Несмотря на решительный протест Китая, Европарламент разрешил заместителю главы администрации острова Тайвань Сяо Мэйцинь и другим ведущим участникам движения "за независимость Тайваня" посетить здание для участия в ежегодной встрече и проведения сепаратистской деятельности. Китай выразил сильное возмущение, решительный протест и сделал европейской стороне серьезное представление", - говорится в заявлении.

    Çin Tayvanın müstəqilliyi tərəfdarlarının Avropa Parlamentinə səfərinə etiraz edib

