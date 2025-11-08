İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Çin Tayvanın müstəqilliyi tərəfdarlarının Avropa Parlamentinə səfərinə etiraz edib

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 09:00
    Çin Tayvanın müstəqilliyi tərəfdarlarının Avropa Parlamentinə səfərinə etiraz edib

    Çin Tayvanın müstəqilliyini dəstəkləyən şəxslərin Avropa Parlamentinin binasını ziyarət etməsi və orada konfrans keçirməsi ilə bağlı Avropa İttifaqına (Aİ) etirazını bildirib və ciddi nota təqdim edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Aİ-dəki xarici siyasət missiyasının saytında yayımlanan bəyanatda qeyd olunub.

    "Çin əleyhinə fəaliyyət göstərən təşkilat – Çin üzrə Parlamentlərarası Alyans ("Inter-Parliamentary Alliance on China") Avropa Parlamentinin binasında illik toplantı keçirib. Çinin qəti etirazına baxmayaraq, Avropa Parlamenti Tayvan administrasiyası rəhbərinin müavini Syao Meyçin və Tayvanın müstəqilliyi hərəkatının digər aparıcı üzvlərinə binanı ziyarət etməyə, illik görüşdə iştirak etməyə və separatçı fəaliyyət göstərməyə icazə verib. Çin bu hadisəyə görə güclü narazılığını, qəti etirazını ifadə edib və Avropa tərəfinə ciddi nota təqdim edib", - bəyanatda bildirilib.

