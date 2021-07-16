Китай выделит 3 млрд долларов международному сообществу для борьбы с пандемией

Правительство Китая в ближайшие три года выделит развивающимся странам около $3 млрд в качестве помощи для борьбы с пандемией и восстановления социально-экономического развития. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу председатель

Правительство Китая в ближайшие три года выделит развивающимся странам около 3 млрд долларов США в качестве помощи для борьбы с пандемией и восстановления социально-экономического развития. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе проходящей в режиме видеоконференции под председательством Новой Зеландии встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Китай преодолел тот вызов, который представляла широкомасштабная вакцинация, предоставил развивающимся странам 500 млн доз вакцин. В ближайшие три года мы выделим $3 млрд на международную помощь, которая будет предназначена для оказания поддержки борьбе развивающихся стран с пандемией и восстановлению их социально-экономического развития", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Эпидемия вновь продемонстрировала, что все мы живем в одной глобальной деревне, государства делят друг с другом радости и горести, и мы разделяем общую судьбу", - отметил Си Цзиньпин.

"Нам обязательно следует сплотиться во имя сотрудничества, вместе преодолевать трудности и сообща отстаивать прекрасное будущее и здоровье человечества", - подчеркнул глава государства.

Правительство Китая также предоставит АТЭС средства на создание форумом фонда по борьбе с пандемией и восстановлению экономики, сообщил Си Цзиньпин.