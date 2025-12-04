Китай выделит $100 млн на помощь Газе

Китай объявил о намерении выделить $100 млн на помощь Газе в преодолении гуманитарного кризиса и восстановлении региона.

Как передает Report со ссылкой на AP, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который находится с трехдневным государственным визитом в Китае.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Париж договорились о развитии сотрудничества в таких ключевых областях, как аэрокосмическая техника, ядерная энергетика, а также в новых сферах, включая зеленую промышленность и искусственный интеллект.

В свою очередь, президент Франции выразил надежду, что Китай окажет давление на Россию в вопросе прекращения огня в Украине. Макрон подчеркнул, что мир сегодня сталкивается с риском распада международного порядка, который десятилетиями обеспечивал стабильность на планете. В связи с этим, по его словам, диалог между Китаем и Францией приобретает особую важность.

"Мы надеемся, что Китай присоединится к нашим усилиям по достижению хотя бы временного прекращения огня, в частности, моратория на удары по критически важной инфраструктуре", - заявил французский президент.

Си Цзиньпин не стал комментировать слова Макрона, но заявил, что "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", и призвал к мирному соглашению, которое примут все стороны.