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Китай ввел санкции в отношении замминистра транспорта Литвы за визит на Тайвань

Китай ввел санкции в отношении замминистра транспорта Литвы за визит на Тайвань Китайские власти ввели санкции в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте за ее визит на Тайвань.
Другие страны
12 августа 2022 г. 15:42
Китай ввел санкции в отношении замминистра транспорта Литвы за визит на Тайвань

Китайские власти ввели санкции в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте за ее визит на Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, Китай приостанавливает взаимодействие с литовским Минтрансом.

"Эта поездка - серьезное вмешательство во внутреннюю политику КНР, ущемление суверенитета и нарушение территориальной целостности нашей страны", - говорится в нем.

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Версия на английском языке China imposes sanctions on Lithuanian deputy minister of transport for visiting Taiwan

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