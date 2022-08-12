Китай ввел санкции в отношении замминистра транспорта Литвы за визит на Тайвань

Китайские власти ввели санкции в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте за ее визит на Тайвань.

Китайские власти ввели санкции в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте за ее визит на Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, Китай приостанавливает взаимодействие с литовским Минтрансом.

"Эта поездка - серьезное вмешательство во внутреннюю политику КНР, ущемление суверенитета и нарушение территориальной целостности нашей страны", - говорится в нем.