    Китай ввел пошлины до 78,2% на одномодовое оптоволокно из США из-за демпинга

    • 04 сентября, 2025
    Китай ввел пошлины до 78,2% на одномодовое оптоволокно из США из-за демпинга

    Китайские компании ввели антидемпинговые пошлины в отношении одномодового оптического волокна американского производства в размере от 33,3% до 78,2%.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

    Как уточняется на странице торгового ведомства, это решение вступило в силу 4 сентября. Тариф взимается в виде адвалорной пошлины со стоимости импортируемой продукции и рассчитывается по стандартной таможенной схеме.

    Указанные ограничения коснулась таких компаний США, как Corning Incorporated, OFS Fitel, LLC и Draka Communications Americas, Inc., а также всех других американских производителей аналогичной продукции.

    Подобные контрмеры, как отмечается, приняты на основании доказательств о несоблюдении правил таможенного контроля КНР соответствующей отраслью Соединенных Штатов. Все усилия в ходе антидемпингового расследования, проведенного китайской стороной, были "открытыми и прозрачными".

