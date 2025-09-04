İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Çin ABŞ-nin optik fiberlərinə 78,2 %-ə qədər rüsum tətbiq edib

    04 sentyabr, 2025
    • 07:44
    Çin ABŞ-nin optik fiberlərinə 78,2 %-ə qədər rüsum tətbiq edib

    Çin şirkətləri Amerika istehsalı olan tək rejimli optik liflərə 33,3 %-dən 78,2 %-ə qədər antidempinq rüsumları tətbiq ediblər.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Çinin Kommersiya Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirliyin səhifəsində qeyd olunub ki, bu qərar sentyabrın 4-dən qüvvəyə minib. Tarif idxal olunan məhsulların dəyərindən advalor rüsum kimi tutulur və standart gömrük sxemi üzrə hesablanır.

    Göstərilən məhdudiyyətlər "Corning Incorporated", "OFS Fitel", LLC və "Draka Communications Americas, Inc". kimi ABŞ şirkətlərinə, eləcə də oxşar məhsulların bütün digər Amerika istehsalçılarına təsir edib.

    Bu cür əks tədbirləri ABŞ-nin müvafiq sənayesi Çinin gömrük nəzarəti qaydalarına əməl etməməsinin sübutları əsasında həyata keçirib. Çin tərəfinin apardığı antidempinq araşdırması zamanı bütün səylər "açıq və şəffaf" olub.

    Китай ввел пошлины до 78,2% на одномодовое оптоволокно из США из-за демпинга
    China hits US optical-fiber imports with anti-dumping tariffs

