Китай в 2021 году поставит странам мира 2 млрд доз вакцин от коронавируса

Китай в течение 2021 года предоставит странам мира в общей сложности 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Китай в течение 2021 года предоставит странам мира в общей сложности 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин против коронавируса, который проходит в онлайн-формате.

"В течение этого года Китай приложит усилия, чтобы предоставить миру 2 млрд доз вакцины от коронавируса", - приводит его слова Центральное телевидение КНР.

По его словам, Китай выделит глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX 100 млн долларов США.

"Китай принял решение пожертвовать 100 млн долларов проекту по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX для оказания помощи развивающимся странам", - добавил он.