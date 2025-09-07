Китай успешно вывел на орбиту третью группу спутников Yaogan-40
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 06:59
Китай вывел на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования Yaogan-40 ("Яогань-40").
Как сообщает Report со ссылкой на китайскую корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), запуск прошел успешно.
По данным CASC, старт состоялся в 00:34 по пекинскому времени (20:34 по бакинскому времени - ред.) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. На орбиту спутники доставила ракета CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй"). Для носителей серии "Чанчжэн" это был 593-й запуск.
Спутники Yaogan-40 предназначены для исследования электромагнитной среды и проведения связанных с ней экспериментов.
