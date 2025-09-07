Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Китай успешно вывел на орбиту третью группу спутников Yaogan-40

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 06:59
    Китай успешно вывел на орбиту третью группу спутников Yaogan-40

    Китай вывел на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования Yaogan-40 ("Яогань-40").

    Как сообщает Report со ссылкой на китайскую корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), запуск прошел успешно.

    По данным CASC, старт состоялся в 00:34 по пекинскому времени (20:34 по бакинскому времени - ред.) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. На орбиту спутники доставила ракета CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй"). Для носителей серии "Чанчжэн" это был 593-й запуск.

    Спутники Yaogan-40 предназначены для исследования электромагнитной среды и проведения связанных с ней экспериментов.

    Китай орбита спутники
    Çin "Yaoqan-40" peyklərinin üçüncü qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Последние новости

    07:17

    СМИ: Ученые обнаружили новый опасный вирус

    Наука и образование
    06:59

    Китай успешно вывел на орбиту третью группу спутников Yaogan-40

    Другие страны
    06:25

    Государственный экзаменационный центр проведет сегодня дополнительные экзамены

    Наука и образование
    05:58

    В США потерпел крушение вертолет Robinson R66

    Другие страны
    05:25

    CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

    Другие страны
    04:46

    DPA: ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в Quadriga

    Другие страны
    04:18

    СМИ: Береговая охрана Японии внедрит Starlink для организации связи

    Другие страны
    03:59

    В США произошел пожар на заводе

    Другие страны
    03:27

    СМИ: В Британии хотят размещать нелегалов на бывших военных базах

    Другие страны
    Лента новостей