Китай успешно вывел на орбиту третью группу спутников Yaogan-40

Китай вывел на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования Yaogan-40 ("Яогань-40").

Как сообщает Report со ссылкой на китайскую корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), запуск прошел успешно.

По данным CASC, старт состоялся в 00:34 по пекинскому времени (20:34 по бакинскому времени - ред.) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. На орбиту спутники доставила ракета CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй"). Для носителей серии "Чанчжэн" это был 593-й запуск.

Спутники Yaogan-40 предназначены для исследования электромагнитной среды и проведения связанных с ней экспериментов.