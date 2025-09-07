İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Çin "Yaoqan-40" peyklərinin üçüncü qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 07:01
    Çin Yaoqan-40 peyklərinin üçüncü qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Çin "Yaoqan-40" məsafədən zondlama peyklərinin üçüncü qrupunu orbitə çıxarıb.

    "Report"un Çinin Aerokosmik Elm və Texnologiya Korporasiyasına istinadən verdiyi xəbərə görə, buraxılış uğurlu olub.

    Məlumata görə, buraxılış Pekin vaxtı ilə saat 00:34-də (Bakı vaxtı ilə 20:34 - red.) şimaldakı Şansi əyalətindəki Tayyuan kosmodromundan həyata keçirilib. Peyklər orbitə CZ-6A ("Çançjen-6-ey") raketi ilə çatdırılıb. Bu, "Çançjen" seriyası daşıyıcıları üçün 593-cü buraxılış olub.

    "Yaoqan-40" peykləri elektromaqnit mühitini öyrənmək və müvafiq təcrübələr aparmaq üçün nəzərdə tutulub.

    orbit Çin peyk
    Китай успешно вывел на орбиту третью группу спутников Yaogan-40

    Son xəbərlər

    07:01

    Çin "Yaoqan-40" peyklərinin üçüncü qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    06:20

    Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün əlavə imtahanlar keçirəcək

    Elm və təhsil
    06:08

    ABŞ-də helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    05:42

    CNN: Tramp və Si Cinpin Cənubi Koreyada görüşə bilər

    Digər ölkələr
    05:21

    Almaniya hərbi təlim üçün Litvaya 1 000-dən çox texnika göndərib

    Digər ölkələr
    04:38

    KİV: Yaponiyanın sahil mühafizəsi rabitə üçün "Starlink" tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    04:11

    ABŞ-də zavodda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    03:42

    KİV: Britaniya qanunsuz miqrantları keçmiş hərbi bazalarda yerləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    03:26

    Tramp: Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti