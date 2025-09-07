Çin "Yaoqan-40" peyklərinin üçüncü qrupunu uğurla orbitə çıxarıb
- 07 sentyabr, 2025
Çin "Yaoqan-40" məsafədən zondlama peyklərinin üçüncü qrupunu orbitə çıxarıb.
"Report"un Çinin Aerokosmik Elm və Texnologiya Korporasiyasına istinadən verdiyi xəbərə görə, buraxılış uğurlu olub.
Məlumata görə, buraxılış Pekin vaxtı ilə saat 00:34-də (Bakı vaxtı ilə 20:34 - red.) şimaldakı Şansi əyalətindəki Tayyuan kosmodromundan həyata keçirilib. Peyklər orbitə CZ-6A ("Çançjen-6-ey") raketi ilə çatdırılıb. Bu, "Çançjen" seriyası daşıyıcıları üçün 593-cü buraxılış olub.
"Yaoqan-40" peykləri elektromaqnit mühitini öyrənmək və müvafiq təcrübələr aparmaq üçün nəzərdə tutulub.
