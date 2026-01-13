Китай раскритиковал решение США о введении пошлин против сотрудничающих с Ираном стран

Китай подверг критике решение США о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй на своей странице в соцсети "Х".

Он также отметил, что Пекин примет меры для защиты своих интересов, добавив, что в "торговых войнах нет победителей".

"Тарифные и торговые войны не имеют победителей, а принуждение и давление не могут решить проблемы. Протекционизм наносит ущерб интересам всех сторон. Китай решительно выступает против любых односторонних санкций и примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - написал Пэнъюй.

Ранее отмечалось, что президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.