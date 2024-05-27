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Китай проведет глобальный форум по безопасности

Китай проведет глобальный форум по безопасности Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР проведет в сентябре международный форум по глобальной безопасности в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу).
Другие страны
27 мая 2024 г. 09:07
Китай проведет глобальный форум по безопасности

Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР проведет в сентябре международный форум по глобальной безопасности в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства общественной безопасности КНР Ли Гочжун.

"Китай проведет Ляньюньганский форум по глобальной безопасности в сентябре этого года. На встречу будут приглашены руководители правоохранительных органов десятков стран мира, планируется обсудить множество юридических вопросов", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.

Он подчеркнул, что Китай продолжит работать над трансформацией форума в Ляньюньгане в крупнейшую международную площадку для обсуждения вопросов глобальной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Çində qlobal təhlükəsizlik üzrə forum keçiriləcək

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