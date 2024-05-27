Китай проведет глобальный форум по безопасности

Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР проведет в сентябре международный форум по глобальной безопасности в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу).
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"Китай проведет Ляньюньганский форум по глобальной безопасности в сентябре этого года. На встречу будут приглашены руководители правоохранительных органов десятков стран мира, планируется обсудить множество юридических вопросов", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Он подчеркнул, что Китай продолжит работать над трансформацией форума в Ляньюньгане в крупнейшую международную площадку для обсуждения вопросов глобальной безопасности.