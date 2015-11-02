​Китай представил конкурента Boeing и Airbus

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Шанхае представлен первый самолет C919, разработка которого велась по инициативе китайского правительства. Об этом сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, лайнер может стать серьезным конкурентом на рынке крупных пассажирских самолетов, таких как Boeing и Airbus.

В сообщении говорится, что на презентации компании Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) присутствовали около 4 тыс. официальных лиц правительства Китая и других гостей.

По словам представителя компании, уже получен предзаказ от 21 покупателя в общей сложности на 517 таких самолетов.