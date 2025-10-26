Китай предложил США повысить уровень торговых отношений

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на состоявшихся в Малайзии переговорах с делегацией США предложил американскому министру финансов Скотту Бессенту и представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру повысить уровень отношений в целях развития двустороннего товарооборота.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

"Результаты китайско-американских торгово-экономических консультаций были достигнуты с большим трудом, и от нас требуются совместные усилия для их сохранения. Надеемся, что США будут взаимодействовать с Китаем, продолжат укреплять взаимное доверие, устранять разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество, продвигать двусторонние торгово-экономические отношения на еще более высокий уровень", - подчеркнул Хэ Лифэн.

По его словам, суть этих отношений заключается во взаимной выгоде и сотрудничестве, и стабильное продвижение взаимодействия в этом направлении соответствует ключевым интересам обеих стран, как и ожиданиям международного сообщества. По его словам, конфронтация нанесет ущерб как Пекину, так и Вашингтону.

"Что касается разногласий и трений, обе стороны должны, основываясь на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, приносящего обоюдную пользу, найти подходящие решения для урегулирования взаимных проблем посредством равноправного диалога и консультаций", - подчеркнул Хэ Лифэн.

По данным агентства, делегации Китая и США в ходе переговоров подтвердили обоюдное намерение поддерживать тесные контакты по вопросам торгового взаимодействия, а также выразили готовность под стратегическим руководством глав двух государств в полной мере задействовать соответствующие консультационные механизмы.